Allianz: Das wahre Kursziel

Laut Analysten ist die Allianz-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +18,38% über dem aktuellen Preis.

• Die Aktie von Allianz stieg am 27.07.2023 um +1,41%

• Das aktuelle Kursziel von Allianz beträgt 259,08 EUR

• Das Guru-Rating von Allianz bleibt unverändert bei 3,96

Gestern hat Allianz eine positive Entwicklung am Finanzmarkt erlebt und einen Anstieg um +1,41% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen – also einer ganzen Woche – betrug das Plus insgesamt +1,98%. Dies lässt auf eine derzeit relativ optimistische Marktlage schließen.

Die Stimmung unter Bankanalysten ist eindeutig positiv hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels der Aktie bei 259,08 EUR. Wenn sie richtig liegen sollten, können Investoren ein Potenzial in Höhe von +18,38% erwarten. Einige Analysten teilen jedoch...