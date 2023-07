Allianz als Aktie, aber warum Ergo bei Aktienanlagen einen zweiten Blick wert sein soll, erfahren wir von Ralf Bielen. Spannend.

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz Aktie fürs eigene Depot kaufen, aber wenn es um Aktienanlagen geht, richtet Ralf Bielen die Blicke auf seinen Arbeitgeber. Warum? Über dreissig Jahre Erfahrung lassen ihn „brennen“ für ein Produkt seines Arbeitgebers – die Ergo Versicherung. Ob das für Aktienanleger passt? Bestimmt nicht für jeden, aber etwas übe rAlternativen zur Driektanlage zu wissen schadet nicht.

Ergo Versicherung? Im nebenwerte-magazin? Müsste doch eher die Münchener Rück sein – wenigstens eine börsengehandelte Aktie, aber für ein Nebenwerte Magazin natürlich zu gross. Nein, es geht nicht um die Ergo Versicherung, es geht um die Anlage in Aktien über die Ergo Versicherung. Kann unter steuerlichen oder aus persönlichen Gründen durchaus für einige unserer Leser Sinn machen. Wir haben Ralf Bielen, man kann sagen einen langjährigen Verfechter von Versicherungslösungen oder „verpackten Aktienanlagen“, für ein Gespräch gewinnen können. Hier geht es natürlich nur darum das Thema anzureissen, vertiefende Fragen kann „man“ mit ihm oder anderen produkterfahrenen Beratern klären.Nun zu unserem Interview:

Normalerweise berichtet das nwm über Einzelaktien, insbesondere Nebenwerte. Und nun kommen Sie auf uns zu und reden von breitangelegten Aktieninvestments für die Altersvorsorge. Bevor wir darauf eingehen, vielleicht etwas zu Ihrer Person?

Ich bin seit 1993 in der Branche tätig und seit 1994 in Führungsaufgaben wie Aus- und Weiterbildung von Versicherungsfachleuten und Azubis eingebunden. In diesem Zusammenhang habe ich mir ein breites und tiefes Wissen in Sachen Versicherung angeeignet und dann zwangsläufig beim Thema Geld, Kapital und Vermögensaufbau gelandet.

Sie sind also bereits seit 30 Jahren im Versicherungsbereich tätig. Nachdem das Thema Kapitallebensversicherungen in der zurückliegenden Niedrigzinsphase mehr oder weniger gestorben ist, sagen Sie, man könnte durch ein Versicherungsprodukt an der langfristigen Kursentwicklung der Aktienmärkte profitieren und gleichzeitig Risiken gegenüber Einzelaktieninvestments ausschliessen?

Ja und Nein. Ich kann ein Aktien- oder Fondsdepot „eröffnen“ und das dann in einen Versicherungsmantel. Ich nutze die staatlichen Vorteile eines Versicherungsproduktes und kann gleichzeitig von den Chancen der Kursentwicklungen profitieren. Risiken von Kursschwankungen kann ich nicht ausschliessen, da sich im Versicherungsmantel entweder Aktien oder Fonds befinden. Nutze ich Garantien des Versicherers, geht das zu Lasten der Rendite. Es wird von der Versicherung angeboten, aber aus meiner Sicht nicht sinnvoll.

Wie funktioniert das denn genau? Wer entscheidet denn letztendlich welchen Aktienmarkt „man abbildet“?

Es gibt zwei denkbare Optionen. Bei der einen nutze ich die steuerliche Besonderheit, dass Gewinne nur nach dem Halbeinkünfteverfahren besteuert werden. Bei der anderen Option nutze ich zusätzlich noch die Möglichkeit während der Ansparphase die Sparrate entsprechend meines individuellen Steuersatzes geltend zu machen. Sprich ich nutze auch Teil einer Einkommenssteuer für Vermögensbildung. Wie das Portfolio gestaltet wird, kann jeder zu Beginn selbst festlegen. Und auch auf Wunsch auch aktiv im Laufe der Zeit steuern und seinen Wünsch nach ändern.

Kann man seine Meinung ändern und dann entsprechend reagieren? Welches sind die am häufigsten gestellten Fragen zu diesem Produkt?

Änderungen im Depot sind möglich, es kann aus rund 70 Fonds namhafter Anbieter gewählt werden. Unter Anderem auch aus kostengünstigen ETFs etablierter Indizes.

Häufig wird auch nach der Möglichkeit gefragt, ob auch Versicherungsleistungen eingebaut werden kann – ja, auch so eine Option besteht. Da es sich hier um einen Versicherer handelt, können auch „klassischer“ Versicherungsschutz wie Berufsunfähigkeitsversicherung oder Hinterbliebenenversorgung eingebaut werden.

Wie sicher ist das Produkt, falls – plump gesagt – die Ergo pleitegehen sollte?

Sollte die ERGO pleitegehen, brauch man sich als Anleger keine Sorgen machen, da Versicherer Kundengelder immer als „Fremdkapital“ in den Bilanzen ausweisen muss. Im Falle einer Insolvenz unterliegen diese Gelder nicht der Verfügungsmasse der Gläubiger, sondern gehören dem Anlegen. Die ERGO ist zur der Verwalter, nicht der Eigentümer.

Wie wichtig ist in Ihren Augen das Investieren in Aktien als Bestandteil der Altersvorsorge? Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der gerade diskutierten Aktienrente?

Ich persönlich denke, dass Sachwerte wie Aktien, Immobilien, etc. unbedingt zu einer soliden Altersvorsorge gehören. Etwas verkürzt gesagt, unterliegen Sachwerte nicht der Inflation. Und nehmen auch aktiv an der Wertschöpfung teil – entweder über Dividenden oder Mieteinnahmen. Deshalb wird es notwendig sein, dass wir nicht nur über eine Aktienrente nachdenken, sondern sie baldmöglichst einführen.

Welche Produktvariante fragen denn Ihre Kunden derzeit verstärkt nach?

Viele Produktvarianten haben ihre spezifischen Vorteile. Selbst solle, die mit höheren Kosten behaftet sind. Daher ist bei meinen Kunden meist nicht eine Produktvariante im Fokus, sondern ein Mix unterschiedlicher Bausteine im Gespräch, entsprechend der persönlichen Risikoneigen sowie der familiären und steuerlichen Situation des Kunden.

Wenn ich jetzt beispielsweise von der Perspektiven der Big Tech’s überzeugt bin, könnte ich diese Meinung einfließen lassen in „ihr Produkt“? Was wären dann beispielsweise mögliche Spielarten?

Wie ich schon gesagt habe, jeder kann sich sein Portfolio entsprechend seiner Vorstellungen zusammenstellen. Aus meiner langjährigen Erfahrung spreche ich in der Beratung Chancen und Risiken an, stelle Fragen und dann packt sich jeder Kunde sein Wunschpaket selbst zusammen.

Hört sich alles sehr einfach an, aber wenn nun einige unser Leser neugierig geworden sind, wie können Sie sich weiter informieren?

Ralf Bielen: Ich stehe dem interessierten Leser gerne über meine Kontaktdaten für Fragen zur Verfügung. Klassisch über Telefon unter 0172 3400549 oder per E-Mail: ralf.bielen@ergo.de Oder:

FÜR RÜCKFRAGEN stellte Herr Ralf Bielen links stehenden QR-Code zur Verfügung, einfach einscannen und Termin vereinbaren

Und am Ende etwas Persönliches: Investieren Sei selber auch in Einzelaktien?

Ralf Bielen: Ja, ich investiere auch in Einzelaktien. Mein Depot habe ich mittlerweile deutlich Richtung dividenden-orientierten Werten ausgerichtet. Und mit einem Augenzwinken sage ich in der Beratung oft, Versicherungsprodukte machen besser bei der ERGO, bei der Allianz kaufen Sie nur die Aktien. Diese Aktie ist nicht spektakulär, aber mit einer ordentlichen Dividende.

Wie lange halten Sie gewöhnlich eine Einzelaktie?

Ralf Bielen: Hier kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Hier kann ich Ihnen nur sagen, es hängt davon ab. Manche habe ich schon lange, andere tausche ich schnell wieder aus. Ich denke, dass ich eher ein geduldiger Anleger bin.

Und Ralf Bielen muss am Ende noch etwas loswerden. Als er uns seine Erläuterungen zur Solvenz der Ergo-Gruppe (unter „Über Ergo“ im Anhang zum Interview) erläutert, will er, dass unsere Leser wissen, warum dieser Wert wichtig sei?

Ralf Bielen: Es gibt Mitbewerber, die haben einen ausgewiesenen Wert von 696,63, aber bei der Basisbetrachtung dann nur noch 130,60. Hier ist eine Quelle https://versicherungsprofi.online/sparten-produkte/lebensversicherung-und-altersvorsorge/solvenzquoten-nur-noch-neun-lebensversicherer-unter-100-prozent_01889/ Zum selbst Nachschauen. Danke Herr Bielen für die engagierte Darstellung.

Ralf Bielen | Leiter Argenturteam der ERGO

In Karlsruhe im Jahr 1965 geboren, seit 1993 in der Versicherungswirtschaft und war bis jetzt für zwei Versicherungsunternehmen tätig. Seit 1994 ist mein Aufgabenbereich im Vertriebsmanagement.

Über die ERGO

Die ERGO ist eine 100 %zige Tochter der Münchner Rück und ist mit seinen Schwesterunternehmen und Partnern auch dem Versicherungs- und Anlagemarkt breit und fundiert aufgestellt. Die MEAG (Munich Ergo Assetmanagement GmbH) ist z.B. unser Vermögensverwalter. Wir können daher jeden Kunden in allen Bereichen beraten und mit guten Lösungen bedienen. Qualität steht im Fokus, nicht das billigste Angebot. Beim Thema Solvenz schaue ich auf den Basiswert, das heisst ohne Übergangspassnamen und Volatilitätsanpassung. Hier lag die ERGO Vorsorge Leben 2021 bei 439,72.



