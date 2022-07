Allianz Team RC: Das ist erstaunlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz Team RC gelang es vergangene Woche den Kurs weiter anzukurbeln. Vor einer Woche konnte der Fond noch einen Kurs von 470,75 Euro verzeichnen (heute am 21. Februar 2022 bei 490,62 Euro). Mit Blick auf die Performance innerhalb der vergangenen Woche, verzeichnete der Fond somit einen Kursgewinn von 4,22 Prozent, was 19,87 Euro entspricht. Wiederholt sich die Prozedur, so wird… Hier weiterlesen