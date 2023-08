Allianz Quartalsbilanz: Umsatzrückgang erwartet, Gewinnprognose steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz, eines der führenden Unternehmen in der Versicherungsbranche mit Sitz in München, wird in 81 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die neuen Zahlen – Wie hoch wird der Umsatz sein? Wie entwickelt sich der Gewinn im Vergleich zum Vorquartal? Und wie sieht es mit dem Aktienkurs aus?

Derzeit hat Allianz eine Marktkapitalisierung von 89,13 Mrd. EUR und die Erwartungen sind hoch. Analystenhäuser prognostizieren einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Allianz einen Umsatz von 34,80 Mrd. EUR und jetzt wird ein Rückgang um -54,00 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR erwartet.

Andererseits soll der Gewinn voraussichtlich um +6,30% steigen und damit bei 2,76 Mrd. EUR liegen.

Für das laufende Geschäftsjahr sind die Prognosen...