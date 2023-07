Allianz: Potenzial von +20,73% auf ein Kursziel von 259,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz ist nach Meinung von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 259,08 EUR mit einem potenziellen Gewinn von +20,73%. Die gestrige Entwicklung am Markt zeigt sich erneut mit einem positiven Trend (+0,12%). In den letzten fünf Handelstagen betrug das Ergebnis sogar +2,09%, was eine insgesamt optimistische Stimmung widerspiegelt.

• Am 21.07.2023 hat die Allianz-Aktie um +0,12% zugelegt

• Mittelfristiges Kursziel: 259,08 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Eine Empfehlung zur Überprüfung der Einschätzung geben sieben Analysten ab: Sie raten zum Kauf der Allianz-Aktie und elf weitere Experten bewerten diese als “Kauf”. Acht weitere Experten positionieren sich neutral und stufen die Aktie als “halten” ein.

Das aktuelle Guru-Rating für die Allianz steht weiterhin bei...