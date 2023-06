Allianz: Potenzial für Kursanstieg um +23,08% auf 259,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel lautet auf 259,08 EUR, was ein Potenzial von +23,08% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Allianz-Kurs am 06.06.2023: +0,26%

• Guru-Rating unverändert bei 3,96

• Kaufempfehlung von insgesamt 18 Analysten

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Allianz-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um insgesamt +5,26%. Gestern betrug das Plus immerhin noch +0,26%, was darauf hinweist dass Investoren optimistisch gestimmt sind.

Das aktuelle Kurspotenzial ist attraktiv für Anleger mit einem mittelfristigen Horizont. Die Meinungen der Experten gehen jedoch auseinander – während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere elf sie zum Kauf raten , schätzen acht Experten den Wert als...