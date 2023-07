Allianz: Potenzial für Kursanstieg um +20,11% auf 259,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 259,08 EUR und würde Investoren ein Potenzial für eine Kurssteigerung um +20,11% eröffnen.

• Allianz legt am 03.07.2023 um +1,17% zu

• Guru-Rating bleibt mit 3,96 unverändert

• Optimistische Einschätzung von +69,23% der Analysten

Am letzten Handelstag stieg die Aktie um weitere +1,17%, was in Summe einer positiven Entwicklung von insgesamt +2,08% innerhalb einer Woche entspricht. Die Stimmung der Marktteilnehmer scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Insgesamt sieben Bankanalysten bewerten die Allianz-Aktie als starken Kauf und elf Experten sehen sie ebenfalls optimistisch als “Kauf” an. Acht Experten geben ein neutrales Rating ab.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt weiterhin den Wert von 3,96...