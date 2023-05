Allianz: Kursziel von 255,00 EUR - Analystenoptimismus

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Allianz-Aktie einen Rückgang um -0,31%. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage und somit einer vollständigen Handelswoche, ergibt sich ein Anstieg um +1,22%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Die Bankanalysten sind jedenfalls im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 255,00 EUR liegt. Wenn diese Prognose zutrifft, könnten Investoren ein Potenzial von +20,51% erreichen. Nicht alle Analysten teilen jedoch diesen Optimismus nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell gibt es 8 Analysten mit einem starken Kauf-Rating für die Allianz-Aktie. Weitere 11 Experten sehen sie ebenfalls als kaufenswert an und bewerten sie entsprechend. Eine Mehrheit von 7 Experten beurteilt dagegen die Aktie neutral (“halten”).

