Allianz: Kursziel liegt bei 259,59 EUR

Allianz ist derzeit unterbewertet – das sagen jedenfalls die Analysten. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 259,59 EUR und damit um +15,50% über dem aktuellen Preis.

• Allianz hat am 11.09.2023 einen Anstieg von +1,12% verzeichnet

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung für Allianz bleibt mit 3,92 unverändert

Am gestrigen Handelstag konnte Allianz eine positive Entwicklung von +1,12% vorweisen. Insgesamt steht ein Wochenergebnis von +1,26%. Momentan sieht es also eher gut aus an den Finanzmärkten.

Obwohl einige Analysten eine solche Entwicklung vorausgesagt haben könnten, sind sie weiterhin positiv gestimmt.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten lautet auf ein Kurspotenzial von +15,50%, falls sie Recht behalten sollten. Einige Experten teilen diese Meinung jedoch nicht nach dem jüngsten...