Allianz: Kursziel bei 259,59 EUR - Markt optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie von Allianz hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,80% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt das Plus insgesamt +2,64%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie zurzeit unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +11,24% eröffne. Das Ziel-Kurs liegt bei 259,59 EUR.

Von insgesamt 25 Analysten empfehlen 17 die Allianz-Aktie zum Kauf oder sehen sie zumindest positiv (68%). Sieben Experten geben eine neutrale Bewertung ab und einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92.

Die Meinungen der Bankanalysten teilen sich nach der jüngsten positiven Entwicklung mit einem aufwärts gerichteten Trend jedoch unterschiedlich auf.