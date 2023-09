Allianz: Kursziel bei 259,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 259,59 EUR und bietet damit ein Potential von +11,82%.

• Am 22.09.2023 stieg die Aktie um +0,96%

• Guru-Rating unverändert bei 3,92

• Positiver Trend bleibt bestehen

Gestern verzeichnete Allianz eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,96%. In der vergangenen Woche betrug das Wachstum insgesamt +0,28%, was auf eine relativ neutrale Stimmung des Marktes schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Allianz-Aktie beträgt laut Bankanalysten derzeit 259,59 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von rund +11,82%. Die Meinungen unter den Analysten sind jedoch geteilt: Während sieben Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere zum Kauf raten...