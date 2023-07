Allianz: Kursziel bei 259,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 259,08 EUR – eine Steigerung von fast +20%.

• Am 25. Juli legte die Allianz-Aktie um +0,39% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 3,96

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie ein Plus von insgesamt +2,61%. Die Stimmung am Markt ist folglich positiv und optimistisch.

Von sieben Bankanalysten wird das Papier sogar als “starker Kauf” bewertet. Elf weitere Experten sind ebenfalls optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf. Acht Analysten halten sich neutral.

Das bedeutet: Der Anteil an Optimisten beträgt im Moment über +69%.

Zusätzlich stützt die positive Einschätzung der Guru-Rating-Indikator diesen Trend weiterhin.