Allianz: Kursziel bei 259,08 EUR

Die Allianz-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt mit 259,08 EUR um +23,28% über dem aktuellen Wert.

• Am 02.06.2023 legte die Aktie um +2,91% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

In den letzten fünf Handelstagen hat sich ein positiver Trend von +1,16% entwickelt und auch gestern konnte die Allianz-Aktie mit einem Anstieg von +2,91% glänzen. Die Stimmung am Markt scheint also optimistisch.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ist ein mittelfristiges Kursziel von 259,08 EUR für die Allianz-Aktie. Diese Prognose bedeutet eine mögliche Rendite in Höhe von +23,28%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem jüngsten Preisanstieg.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktien sowie elf weitere eine “Kauf”-Einschätzung...