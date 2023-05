Allianz: Kursziel bei 255 EUR - Analysten optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie von Allianz wird nach Meinung von Bankanalysten aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 255 EUR, was ein Potenzial von +20,51% bedeutet.

• Allianz verzeichnete am 11.05.2023 einen Rückgang um -0,35%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

• Derzeit empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie, während 11 das Rating “Kauf” und 7 das Rating “Halten” vergeben.

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich der Kurs der Allianz-Aktie um insgesamt -2,01% verringert.

Trotzdem sind alle befragten Analysten in ihrer Einschätzung optimistisch und sehen die Aktie als aussichtsreich an.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating ALT” bestätigt diese positive Bewertung.