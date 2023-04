Allianz: Kursziel bei 255 €

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz-Aktie ist laut Analysten unterbewertet und das wahre Kursziel liegt um 14,12% höher als der aktuelle Preis.

• Allianz: +1,15% am 18.04.2023

• Das Kursziel von Allianz beträgt 255 €

• Guru-Rating von Allianz: Jetzt bei 73,08 statt zuvor bei 0

Am Vortag hat die Aktie einen Preisanstieg von +1,15 % verzeichnet.

In den letzten fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +0,27 %. Der Markt scheint also momentan relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten bei 255 €. Wenn sie Recht haben, gibt es ein Potenzial von bis zu 14,12%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund des positiven Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und elf weitere sind ebenfalls optimistisch und bewerten sie mit...