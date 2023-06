Allianz: Kurspotenzial von fast 24%

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das vergangene Handelsgeschehen an der Börse führte bei Allianz zu einem Verlust von -0,63%. Für die letzten fünf Handelstage ergibt sich ein Plus in Höhe von +0,22%, was auf eine eher neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten den aktuellen Aktienkurs für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 255,00 EUR gesehen – das entspricht einem Potenzial von +23,76% gegenüber dem aktuellen Wert.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und elf weitere setzen auf eine optimistische Einschätzung mit “Kauf”. Sieben Experten bewerten die Allianz neutral mit “halten”. Insgesamt scheint die überwiegende Mehrheit (73,08%) der Analysten positiv gestimmt zu sein.

Untermauert wird diese positive Sichtweise durch das Guru-Rating von 4,04 Punkten – nach wie vor...