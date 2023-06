Allianz: Kurspotenzial von +23,28% - Das sind die Prognosen der Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt hat Allianz-Aktionären ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert: Mit einem Plus von 2,91% konnte das Unternehmen glänzen. Auch über eine Woche betrachtet zeigt sich eine positive Tendenz mit einem Wachstum von 1,16%. Die Bankanalysten sehen ebenfalls Potenzial bei der Aktie und setzen das mittelfristige Kursziel bei 259,08 EUR an – ein Anstieg um +23,28%.

Aktuell bewerten sieben Experten die Aktie als einen starken Kauf und elf weitere als “Kauf”. Acht Analysten empfehlen dagegen nur noch “Halten”. Damit liegt der Anteil optimistischer Meinungen aktuell bei knapp +70%. Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt eine positive Einschätzung mit einer Bewertung von 3,96.

Allerdings sollten Investoren auch mögliche Risiken im Blick haben und ihre Entscheidungen sorgfältig...