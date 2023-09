Allianz: Ist die Aktie ein klarer Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie mag gelegentlich unspektakulär erscheinen, man könnte sogar sagen, sie ist etwas monoton. Auch in diesen Tagen gibt es kaum bemerkenswerte Neuigkeiten zu vermelden. Die Nachrichtenlage war in den letzten Tagen eher dünn und die Kursentwicklung zeigte nur geringe Schwankungen. Am Freitagmorgen setzte sich dieser Trend fort, als der Kurs um bescheidene 0,30 Prozent auf 225,05 Euro stieg.

Dennoch bewegt sich das Papier auf einem eindrucksvollen Niveau und liegt nicht weit von seinem 52-Wochen-Hoch entfernt, das bereits bei 228,40 Euro erreicht wurde. Es sieht also keineswegs schlecht aus und die Analysten prognostizieren durchweg weitere Chancen.

Allianz: Große Zukunftsaussichten!

Laut den Analysten hat die Allianz-Aktie ihren Zenit noch nicht erreicht. Daten des Portals “MarketScreener” zufolge empfehlen zehn...