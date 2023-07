Allianz: Hohes Kurspotenzial von +18,14% - Kursziel 259,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 259,08 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +18,14%.

• Allianz: Am 28.07.2023 mit +0,21%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 259,08 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,96

Am gestrigen Handelstag erzielt die Aktie ein Plus von +0,21%, in den vergangenen fünf Handelstagen konnte sogar eine positive Entwicklung von +1,88% verzeichnet werden.

Eine klare Stimmungslage bei den Bankanalysten zeigt sich im aktuellen Mittelfrist-Kursziel für Allianz in Höhe von 259,08 EUR. Dies bedeutet ein hohes Potenzial für Investoren in Höhe von +18,14%. Einige Analysten teilen allerdings nicht alle Einschätzungen aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

7 Experten sind überzeugt davon und sehen das Wertpapier als starken Kauf an und...