Allianz Faire und ökologische Marktwirtschaft (FÖM) startet

Berlin (ots) -Faire Handelspraktiken als Grundlage einer nachhaltigeren, gerechteren und somit auch zukunftsfähigen Wirtschaft: Das ist das Ziel der im vergangenen Jahr gegründeten Allianz "Faire und ökologische Marktwirtschaft" (FÖM), einem informellen Netzwerk aus Vorreitern des fairen und ökologischen Wirtschaftens. ALDI unterzeichnet als erster Händler die Absichtserklärung der Allianz "Faire und Ökologische Marktwirtschaft"."Der Wandel hin zu einer fairen und ökologischen Marktwirtschaft braucht einerseits klare gesetzliche Rahmenbedingungen, aber zugleich auch ein positives Bild davon, wo man gemeinsam hin will. Dieses positive Bild formuliert die FÖM mit ihrem Ansatz der Fair Trading Practices und lädt alle Handelsunternehmen ein, sich durch Unterzeichnung der FÖM-Absichtserklärung aktiv zur Einhaltung dieser Grundsätze zu bekennen", sagt Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Forum Fairer Handel (FFH) und kommissarischer Koordinator der FÖM.Unterzeichnung durch ALDI als wichtiges Signal in die Branche"Wir begrüßen, dass ALDI sich nun als erstes großes Handelsunternehmen zum FÖM-Leitbild einer fairen und ökologischen Marktwirtschaft bekennt. Das ist ein wichtiges Signal in die Branche", sagt Steffen Reese, Geschäftsführer des Bio-Verbands Naturland und einer der Initiatoren der FÖM: "Wir sind zuversichtlich, dass bald weitere Akteure im Handel folgen und ebenfalls unterzeichnen werden.""Faire und verlässliche Geschäftsbeziehungen mit unseren Handelspartnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind bereits tief in unseren Unternehmenswerten verankert. Entlang unserer gesamten Lieferkette übernehmen wir Verantwortung und engagieren uns mit zahlreichen Initiativen dafür, die sozialen und ökologischen Standards kontinuierlich zu verbessern." sagt Kristina Bell, Group Director Buying & Services bei ALDI SÜD.Katrin Beyer, Business Unit Director Category Management von ALDI Nord, ergänzt: "Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber allen Akteuren entlang unserer Lieferkette bewusst. Deshalb unterzeichnen wir auch voller Überzeugung die Absichtserklärung der Allianz FÖM."Fünf faire Handelspraktiken als Grundlage partnerschaftlichen WirtschaftensDie einseitige Absichtserklärung zum Leitbild der FÖM formuliert fünf grundlegende Handelspraktiken für einen fairen Umgang im Handelsgeschäft und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Lieferanten. Mit diesem Fokus auf Fair Trading Practices (FTPs) verfolgt die FÖM ganz bewusst einen positiven Ansatz."Von Seiten der Politik sind mit dem Lieferkettengesetz und der Reform des Agrarmarktstrukturgesetzes erste wichtige Schritte getan, um unfaire Handelspraktiken zu beenden. Der FÖM geht es nun darum, mit den Handelsunternehmen, die sich durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung auch aktiv zu fairen Handelspraktiken bekennen, in einen regelmäßigen Dialog zu treten. Denn der Weg hin zu einer wirklich umfassend ökologischen und fairen Marktwirtschaft kann nur als gemeinsam gestalteter Prozess aller Beteiligten gelingen", erläutert FÖM-Koordinator Fiedler.Hintergrund: Die Allianz "Faire und Ökologische Marktwirtschaft" (FÖM)Die Allianz "Faire und Ökologische Marktwirtschaft" wurde ins Leben gerufen von der Assoziation Ökologischer Lebensmittelhersteller e.V. (AöL), GEPA - The Fair Trade Company, Naturland - Verband für Ökologischen Landbau e.V. und dem Forum Fairer Handel e.V. Das Leitbild der Allianz, das auf der BIOFACH im Sommer 2022 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde, wird getragen von einem informellen Netzwerk aus führenden Unternehmen, Verbänden und Vereinen aus der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft sowie dem Fairen Handel.Die Allianz lädt alle Akteure des Lebensmitteleinzelhandels dazu ein, sich ebenfalls diesem Leitbild mittels Unterschrift der entsprechenden Absichtserklärung zu verpflichten. Bei Interesse oder für Fragen wenden Sie sich bitte an koordination@allianz-foem.de.Das Leitbild der FÖM sowie die Einseitige Absichtserklärung stehen unter folgendem Link zum Download (https://my.hidrive.com/share/mn1a.aj3pk) bereit.Pressekontakt:Katrin Frank, FÖM-KoordinationsstelleTel.: 030 28045-259, E-Mail: presse@allianz-foem.deMarkus Fadl, Naturland e.V.Tel.: 089 898082-310, E-Mail: m.fadl@naturland.deOriginal-Content von: Allianz Faire und ökologische Marktwirtschaft, übermittelt durch news aktuell