Allianz: Bankanalysten erwarten Kursanstieg auf 259,59 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Allianz-Aktie an der Börse einen Rückgang um -0,63%. Insgesamt fiel die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um -1,50%. Die Marktstimmung ist aktuell pessimistisch.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und schätzen das mittelfristige Kursziel von Allianz auf 259,59 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +12,89% für Investoren. Während sieben Analysten ein starkes Kaufsignal geben und zehn weitere eine Kaufempfehlung aussprechen, sind sieben Experten neutral eingestellt. Nur einer hält ein Verkaufssignal.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert positiv.

Die Analysteneinschätzungen zeigen insgesamt eine positive Tendenz (+68%).