Allianz: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,28% - Kursziel: 259,08 EUR

Die Aktie der Allianz konnte am gestrigen Handelstag um +2,91% zulegen und legte damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,16% zu. Der Markt scheint momentan relativ optimistisch. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für die Allianz-Aktie liegt durchschnittlich bei 259,08 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet sich aktuell ein Potenzial von +23,28%. Von insgesamt 26 Experten empfehlen sieben die Aktie als starken Kauf und elf vergeben das Rating “Kauf”. Acht Experten sind neutral eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96. Insgesamt sind also über zwei Drittel (69,23%) der Analysten noch optimistisch gestimmt.

