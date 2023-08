Allianz: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,14%

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Obwohl der Aktienkurs von Allianz gestern um -0,78% fiel, bleibt der Markt relativ optimistisch. Das wahre Kursziel für die Aktie liegt bei 257,04 EUR mit einem Potenzial von +15,14%.

• Allianz: Am 11.08.2023 mit -0,78%

• Das Kursziel von Allianz liegt bei 257,04 EUR

• Guru-Rating von Allianz bleibt das selbe mit 3,92

Bankanalysten prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie und sind im Durchschnitt der Meinung das es sich auf 257,04 EUR beläuft. Derzeit halten viele Experten die Aktie als einen “Kauf”. Pluspunkt ist dabei auch das „Guru-Rating”, welches auf dem bewährten Trend-Indikator ALT lag.

Insgesamt bleiben noch immer einige Analysten skeptisch gegenüber einer Investition in diese Aktie; jedoch glaubt eine Mehrheit an eine positive Entwicklung in naher Zukunft (+68%).