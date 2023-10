Allianz: Analysten prognostizieren Kursziel von 259,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Allianz verzeichnete am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,25% und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage deuten auf Pessimismus im Markt hin. Allerdings glauben Bankanalysten daran, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 259,59 EUR liegt.

• Allianz: Am 29.09.2023 mit -1,25%

• Das mittelfristige Kursziel lautet bei 259,59 EUR

• Guru-Rating bewertet Allianz mit 3,92

Dies würde bedeuten, dass ein potenzielles Investitionspotenzial in Höhe von +15,02% besteht. Aktuell sind sieben Analysten der Meinung ,dass es sich um einen starken Kauf handelt und zehn weitere empfehlen einen Kauf der Aktie – insgesamt also ein positiver Anteil von +68%. Obwohl einige Experten eher neutral bleiben wollen oder sogar zum Verkauf raten würden gibt es dennoch Optimismus in Bezug auf Allianz – das zeigt auch das bestätigte...