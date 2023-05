Allianz: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +20,08%

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 255,00 € und bietet damit ein Potenzial von +20,08%. Am 10.05.2023 betrug die Kursentwicklung -1,64%, während das Guru-Rating unverändert bleibt mit 4,04.

Trotz einer negativen Entwicklung der Aktie um -1,64% am gestrigen Tag zeigt sich eine positive Tendenz in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,34%. Die Bankanalysten schätzen die Allianz als starken Kauf ein (8 Analysten) oder empfehlen zumindest zum Kauf (11 Experten). Nur 7 Experten halten die Aktie neutral.

Das Guru-Rating gibt zusätzlich Anlass zur Freude für alle Aktionäre des Finanzunternehmens: Es bleibt auf hohem Niveau bei “Guru-Rating ALT”. Insgesamt sind also alle befragten Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen den Erwerb der...