Allianz: Aktuelle Kursbewertung zu niedrig - Potenzial von +25,86%

Die gestrige Kursentwicklung der Allianz-Aktie am Finanzmarkt lag bei einem Plus von 0,91%. Trotzdem verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang um 3,45%, was die Analysten stutzig macht.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel der Allianz laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 259,08 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, könnte sich ein Investitionspotenzial für Anleger von +25,86% ergeben.

Dieser optimistischen Bewertung schließen sich sieben Analysten an und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere elf Experten bewerten die Allianz als “Kauf”, während acht weitere eine neutrale Meinung vertreten (“halten”). Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,96 unverändert im positiven Bereich.

Die Bewertungen deuten somit darauf hin, dass zumindest knapp 70% der Analysten immer...