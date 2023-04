Allianz: Aktuelle Kursanalyse und Zielkurs von 255 €

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 255 €, was einem Potenzial von 13,04% entspricht.

• Am 19.04.2023 stieg die Allianz-Aktie um +1,26%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt 13,04%

• Der Guru-Rating-Wert ist nun bei 73,08 (vorher: 0)

In den letzten fünf Handelstagen konnte eine positive Trendentwicklung beobachtet werden und am gestrigen Tag erreichte die Aktie ein Plus von +1,26%. Die allgemeine Stimmung am Markt scheint daher auch optimistisch zu sein.

Aktuell sind acht Analysten davon überzeugt, dass es sich lohnt in die Allianz-Aktie zu investieren und elf weitere empfehlen einen Kauf mit einer positiven Einschätzung. Sieben Analysten vergeben das Rating “halten”. Bisher gibt es keine Empfehlungen zum Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating wurde...