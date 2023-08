Allianz: Aktienpreisziel von 257,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die aktuellen Einschätzungen der Experten zeigen, dass die Allianz-Aktie momentan unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt bei +15,58% des gegenwärtigen Preises.

• Allianz: Stand 24.08.2023 mit einer Zunahme von +0,29%

• Das Kursziel für die Allianz beträgt 257,04 EUR.

• Guru-Rating für die Allianz bleibt unverändert bei 3,92.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Allianz eine positive Entwicklung am Finanzmarkt von +0,29%. In den letzten fünf Handelstagen hat das Unternehmen insgesamt einen Anstieg von +0,57% erzielt und damit eine neutrale Stimmung auf dem Markt hervorgebracht.

Bankanalysten sind sich einig darüber – das mittelfristige Ziel der Aktie liegt bei einem Preisziel in Höhe von 257,04 EUR., was einem Potenzialzuwachs im Wert eines Kaufs um +15.58% entspricht.Diese Schätzung wird jedoch nicht von allen Analysten...