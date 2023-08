Allianz-Aktienkurs: Erfolgreiche Expansion in vollem Gange!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie demonstriert wiederholt ihr Potenzial, da der Versicherungsriese in den chinesischen Markt eindringt. Allianz Global Investors hat die Zustimmung der chinesischen Wertpapierbehörde erlangt, um eine eigene Fondsgesellschaft im Land zu etablieren. Mit einem Anfangskapital von 38 Millionen Euro markiert dies einen bedeutenden Meilenstein. Die Bewilligung wurde in einer außergewöhnlich kurzen Zeitspanne von fünf Monaten erreicht, was im Vergleich zu anderen ausländischen Vermögensverwaltern bemerkenswert ist und damit das Know-how und Engagement der Allianz auf dem weltweiten Marktplatz unterstreicht.

Bereits 2019 zeigte die chinesische Regierung ihre Bereitschaft für mehr internationale Präsenz im Vermögensverwaltungsbereich, indem sie Beschränkungen für ausländische Unternehmen lockerte. Mit der kürzlich...