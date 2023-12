Allianz Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Allianz als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Allianz-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,28, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 24,47, der eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verschlechtert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating der Allianz-Aktie führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Allianz von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen deutet auf eine überwiegend positive Anleger-Stimmung hin. Die Redaktion hat außerdem 7 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allianz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 219,08 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 240,7 EUR liegt, was einer Differenz von +9,87 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (228,34 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,41 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Allianz-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Allianz kaufen, halten oder verkaufen?

