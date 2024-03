Allianz Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Allianz-Aktie weist eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Allianz-Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie mit einem Kurs von 271,85 EUR inzwischen +7,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Gut"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +17,56 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich hat die Allianz-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,88 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 17,09 Prozent gestiegen sind. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Performance mit 8,47 Prozent über dem Durchschnittswert von 11,4 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.