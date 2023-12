Allianz Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Aktienkurs der Allianz hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 46,16 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -22,56 Prozent für die Allianz. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,21 Prozent im letzten Jahr, wobei die Allianz um 17,38 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Allianz ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für die Allianz in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für die Allianz in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Allianz besonders positiv diskutiert, wobei positive Themen an 12 Tagen dominierten und negative Themen nur an zwei Tagen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Fundamental betrachtet weist die Allianz ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,45 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 19 zeigt sich ein Abstand von 31 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung.

