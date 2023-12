Allianz Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Allianz hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine positive Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 5 und zeigt eine positive Differenz von +1,06 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Versicherungsbranche.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Allianz eine Rendite von 23,59 Prozent erzielt, was 16 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Versicherungsbranche in den letzten 12 Monaten, liegt die Rendite der Allianz mit 22,43 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger hat die Allianz auf sozialen Plattformen überwiegend positive Kommentare und Befunde erhalten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Allianz diskutiert. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs der Allianz um 9,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist die Aktie mit einer Abweichung von +5,36 Prozent eine positive Entwicklung auf. Insgesamt erhält die Allianz in Bezug auf ihre einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Allianz in verschiedenen Bereichen positive Bewertungen erhalten hat und sich positiv entwickelt.

