Allianz Aktie: Das gab es noch nie!

Die Allianz-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die sich auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse über einen Zeitraum von 7 Tagen konzentriert. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 64,61, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Allianz-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,89 liegt die Allianz-Aktie 43 Prozent unter dem Branchen-KGV von 24,31, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Allianz mit 245,9 EUR als "Gut"-Signal bewertet, da er 9,81 Prozent über dem GD200 (223,93 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 241,72 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Allianz-Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Allianz-Aktie eine Rendite von 17,4 Prozent erzielt hat, was mehr als 10 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche von 11,53 Prozent liegt die Allianz-Aktie ebenfalls deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

