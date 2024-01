Allianz Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Der Aktienkurs von Allianz wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 14 Prozent übertroffen. Die Rendite von 26,28 Prozent liegt deutlich über dem Durchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite jedoch mit 17,21 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 222,56 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 247,15 EUR deutlich darüber liegt (+11,05 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 237,27 EUR, was einer Abweichung von +4,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Allianz eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allianz liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,72 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Allianz daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb Allianz eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Sollten Allianz Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Allianz jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allianz-Analyse.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...