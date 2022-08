Allianz-Aktie: Zwei interessante Aspekte zur Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Vor allem wenn es um ihre Aktieninvestitionen geht, dann sind die Deutschen ja mitunter äußerst heimatverbunden. Deswegen ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass hierzulande in vielen Depots gerade auch die Aktie der Allianz (WKN: 840400) etwas häufiger anzutreffen ist.

Aber nicht wegen hoher Kursgewinne, sondern vor allem wegen seiner soliden Dividendenpolitik erfreut sich der Münchener Versicherungskonzern bei den Anlegern äußerster Beliebtheit. Und auch in diesem Jahr hat die Allianz ihre Investoren nicht enttäuscht.

Denn nachdem auf der Hauptversammlung dem Dividendenvorschlag zugestimmt wurde, erhielten die Aktionäre Ende Mai mit 10,80 Euro je Aktie eine Gewinnbeteiligung, die gegenüber dem Vorjahr um 12,5 % höher lag.

Dies allein ist natürlich schon als sehr positiv anzusehen. Doch wie sieht es an dieser Stelle mit den Investoren aus, die die Allianz-Aktie schon etwas länger ihr Eigen nennen? Zwei interessante Aspekte wollen wir uns dazu jetzt einmal anschauen.

Die persönliche Dividendenrendite

Wer bisher noch keine Aktien der Allianz im Portfolio hat, wird sich jetzt bestimmt eine Frage stellen. Nämlich, welche Aspekte man sich hier denn eventuell ansehen könnte? Zum einen wäre da zum Beispiel die Sache mit der persönlichen Dividendenrendite.

Dies ist eine Angelegenheit, über die sich meiner Meinung nach die meisten Anleger überhaupt nicht so richtig im Klaren sind. Denn während die Dividende im Idealfall immer weiter ansteigt, bleibt die einmal investierte Summe ja in der Regel gleich.

Und dies bedeutet, dass sich die persönliche Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital je nach Dividendenentwicklung erhöhen kann. Schauen wir doch einmal, wie hier die Situation für Investoren aussieht, die die Allianz-Aktie bereits Anfang 2012 erworben haben.

Rechnen wir doch einmal kurz nach. Eine Aktie der Allianz war am 02.01.2012 für 76,71 Euro zu haben. Am 10.05.2012 wurde vom Unternehmen dann eine Dividende von 4,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Dies hätte für unseren Investor damals eine Dividendenrendite von 5,87 % bedeutet.

Im aktuellen Jahr wurden allerdings schon 10,80 Euro an Ausschüttung für jede Aktie gezahlt. Hier konnte sich unser Anleger mit einem Wert von 14,08 % nun schon über eine persönliche Dividendenrendite im zweistelligen Bereich freuen.

Das Gesamtvolumen der Dividenden

Aber kommen wir nun zu einem zweiten Aspekt, den man sich durchaus einmal anschauen sollte. Und zwar wollen wir jetzt einmal der Frage nachgehen, wie viel Dividende je Aktie man in den letzten zehn Jahren denn insgesamt erhalten hätte.

Und an dieser Stelle könnte es relativ interessant werden. Insgesamt hat die Allianz nämlich in diesem Zeitraum eine Gewinnbeteiligung von 83,05 Euro an die Aktionäre ausgezahlt. Aber Moment mal. Dies würde ja bedeuten, dass der Investor aus unserem obigen Beispiel bereits mehr Dividende erhalten hätte, als er ursprünglich mal für seine Allianz-Aktien bezahlt hat.

Um diese Angelegenheit noch etwas besser darzustellen, habe ich einmal folgende Tabelle erstellt. Sie zeigt uns eindrucksvoll das Gesamtvolumen der Dividenden bei einem Erwerb von 100 Aktien am 02.01.2012. (Kaufnebenkosten und steuerliche Aspekte wurden nicht berücksichtigt.)

Quelle: Eigene Berechnungen, Allianz und Ariva

Ich weiß nicht, wie es dir geht? Aber ich finde es schon sehr faszinierend, dass man von der Allianz in etwas mehr als zehn Jahren rein rechnerisch seinen kompletten Kaufpreis durch die Dividendenzahlungen „zurückerhalten“ hätte. Und nicht nur das. Man hätte sogar noch 634 Euro mehr an Ausschüttung vereinnahmt.

Eine Investition in die Allianz-Aktie hätte sich also alleine im Hinblick auf die solide Dividende mehr als gelohnt. Aber auch die Allianz-Papiere selbst notieren aktuell mit 176,02 Euro (19.08.2022) um 129 % höher als noch vor zehn Jahren.

