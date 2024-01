Allianz Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allianz-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Allianz-Aktie ergibt sich ein Wert von 49,03 für den RSI7 und ein Wert von 40,99 für den RSI25. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Versicherung) ist die Allianz unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,57, was einem Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,38 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Allianz in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 44,89 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -18,61 Prozent für die Allianz bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 13,36 Prozent, wobei die Allianz 12,92 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Allianz-Aktie gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

