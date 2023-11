Allianz-Aktie: Weg frei für Dividendenwachstum 2024!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) läuft es operativ weiterhin in Summe rund. Das zeigen die Zahlen für das dritte Quartal und auch die ersten neun Monate des Fiskaljahres 2024. In einer Minute werden wir uns das ein wenig näher ansehen.

Da sowohl Umsatz, als auch Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr 2023 konsequent wachsen, ziehe ich daraus den folgenden, vorläufigen Rückschluss: Für Dividendenwachstum ist das operative Fundament gelegt. Aber auch dazu zu einem späteren Zeitpunkt etwas mehr.

Allianz-Aktie: Die Zahlen im Blick

Die Allianz-Aktie präsentiert ein überaus solides Wachstum im dritten Quartal. Bereits das Geschäftsvolumen legte um 4,5 % im Jahresvergleich auf 36,5 Mrd. Euro zu. Für die ersten neun Monate beläuft sich der Wert auf 122,1 Mrd. Euro, was einem Plus von 4,7 % entspricht. Aber kommen wir nun zu den Ergebnissen.

Insbesondere das operative Ergebnis ist eine interessante Kennzahl, da das Management hieran die eigene Prognose misst. Im dritten Quartal liegt der Wert bei 3,468 Mrd. Euro, was zwar einem Rückgang von 14,6 % im Jahresvergleich entspricht. Allerdings ist der DAX-Konzern mit 10,98 Mrd. Euro in den ersten drei Quartalen auf einem hervorragenden Weg, das Jahresziel von 14,2 Mrd. Euro zu erreichen. Plus/Minus der üblichen Schwankungsmilliarde.

Das Periodenergebnis der Allianz-Aktie liegt bei 2,13 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 29 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Mit einem Ergebnis je Aktie von 5,22 Euro sehen wir jedoch, dass es sich eigentlich um einen durchschnittlichen Wert handelt. Der Vorjahreswert von 7,23 Euro war hingegen vergleichsweise hoch. Für die ersten neun Monate liegt das Ergebnis je Aktie bei nunmehr 16,62 Euro. Damit ist die Allianz-Aktie bei diese Kennzahl über dem Vorjahreswert von 16,26 Euro. Es deutet sich daher für das Jahr 2023 ein insgesamt sehr solides, operatives Wachstum ab.

Auch weitere Kennzahlen sind weiterhin top bei der Allianz-Aktie. Das für dritte verwaltete Vermögen wuchs um 2,2 % im Jahresvergleich auf 1,67 Billionen Euro. In Zeiten steigender Zinsen dürfte sich auch dadurch das Anlageergebnis etwas verbessern. Die Schaden-Kosten-Quote ist zwar mit über 96 % etwas höher ausgefallen, was an einem höheren Schadensvolumen im Herbst und Spätsommer liegt. Aber auch das ist weiterhin sehr profitabel. Zudem ist die Solvency-II-Quote mit 212 % wieder deutlich über der Marke von 200 %. Das zeigt: Stabilität ist ebenfalls ausreichend vorhanden.

Dividendenwachstum 2024?

Auch wenn das dritte Quartal etwas durchwachsener gewesen ist: Im bisherigen Geschäftsjahr 2023 konnte die Allianz-Aktie operativ überzeugen. Insbesondere das Ergebnis je Aktie entwickelt sich solide und das Management ist auf einem guten Weg, ein operatives Ergebnis von 14,2 Mrd. Euro oder womöglich sogar einem Quäntchen mehr zu erreichen. Dadurch könnte das Ergebnis je Aktie auch bei 20 Euro oder einem Quäntchen darüber hinaus liegen. Für mich ist das die operative Basis für Dividendenwachstum. Zumal die Dividendenpolitik weiterhin vorsieht, ein Dividendenwachstum von mindestens 5 % pro Jahr auf die Beine zu stellen, sofern die operativen Zahlen stimmen.

Das könnte weiterhin einen sehr soliden Value-Case rechtfertigen. Unter der Prämisse, dass die Allianz-Aktie wirklich mehr als 20 Euro als Ergebnis je Aktie erreicht, dürfte die fundamentale Bewertung bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 11 liegen. Mit einer Dividendenrendite von heute schon 5,1 % und möglicherweise mehr als 5,3 % dürfte auch das Potenzial für ein passives Einkommen gut sein. Vielleicht ist die Allianz-Aktie daher ja insgesamt eine Top-Aktie, die du dir heute bereits für das Jahr 2024 ansehen möchtest? Ich rechne jedenfalls sehr fest mit Dividendenwachstum.

