Allianz Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie der Allianz eine Rendite von 26,28 Prozent erzielen, was 13,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 12,29 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite jedoch bei 43,39 Prozent, womit die Allianz aktuell 17,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat stetig, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Allianz-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Allianz liegt derzeit bei 5,12 Prozent, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 4,74 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion.

Der Relative Strength-Index zeigt einen Wert von 39,48 für den RSI7 und 43,2 für den RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

