Allianz-Aktie: Warum so unsexy?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Mit einem aktuellen Kurs von 184 Euro notiert die Allianz-Aktie nur hauchdünn über ihrem Jahrestief von Anfang März bei 180 Euro. Seit gut zwei Monaten befindet sich die Aktie des Allfinanzkonzerns wieder in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Warum kommt die Allianz-Aktie in diesem Börsenjahr einfach nicht in die Gänge? Lauter gute Kennzahlen Eine interessante Frage, denn eigentlich gehören die Aktien von… Hier weiterlesen