Allianz-Aktie: Von Cyberattacken profitieren?

In jüngster Vergangenheit gab das Unternehmen bekannt, sich mit Allianz X an der Finanzierungsrunde des amerikanischen Insurtechs Coalition zu beteiligen. Coalition betreut bereits mehr als 160.000 Unternehmenskunden in den USA. Hintergrund ist, dass viele der Unternehmen trotz digitaler Bedrohung nicht ausreichend geschützt sind. So können weder traditioneller Versicherungskonzerne noch IT Sicherheitsunternehmen ausreichend Hilfe bieten „Cyberrisiken gehören zu den größten Risiken… Hier weiterlesen