Allianz-Aktie: Das Unternehmen schafft wirklichen Wert für die Anleger!

Durch die Studie des Flossbach von Storch Research Institutes wird deutlich, ein Großteil der Werte am deutschen Aktienmarkt schafft keinen wirklichen Wert für die Aktionäre. Die Untersuchung ging im Januar 2003 los und zeigt auf, im Endeffekt brachten leider viele deutsche Aktien kein Geld. Es ist klar, dass nur wenige Unternehmen in attraktiven Branchen dominieren. Diese sind überwiegend gut gemanagt. Zu diesen Unternehmen gehören laut der Studie Mercedes-Benz, SAP, aber auch Allianz. Anleger haben hier also nicht nur einen starken Dividendenwert, sondern ein nachgewiesenermaßen erfolgreiches Unternehmen.

Wie wird sich der Kurs der Allianz-Aktie entwickeln?

Dass es sich hierbei bei um ein Top-Unternehmen handelt, ist auch am Kurs der Allianz-Aktie zu erkennen. Dieser stieg erst innerhalb der letzten Handelstage in Richtung der alten Hochpunkte. Inzwischen ist ein Preis von 217 EUR erreicht. Allerdings wird es bei 233 EUR schwierig. Bereits im Februar 2020 und auch im Februar 2022 war dort ein zu harter Widerstand. Wird auch dieses Jahr im Februar ein zu harter Widerstand in der Zone gefunden?

Bullen behaupten sich weiter – wie sehen die Trends aus?

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Allianz-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

