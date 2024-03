Allianz Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Die Allianz-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine positive Kursentwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 256,3 EUR liegt sie 12,41 Prozent über dem GD200 (228,01 EUR), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 246,71 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Branchenvergleich zeigt, dass die Allianz in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,88 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche durchschnittlich um 13,12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,76 Prozent. Auch im Finanzsektor liegt die Allianz mit einer Rendite von 5,86 Prozent über dem Durchschnittswert um 14,01 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine starke Diskussionstätigkeit und eine insgesamt positive Einschätzung hin, obwohl die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Langfristig ergibt sich daher ein gemischtes Bild mit einer starken Aktivität, aber einer negativen Stimmungsänderung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Allianz-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 38,62 liegt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Allianz-Aktie.

Insgesamt deutet die technische Analyse darauf hin, dass die Allianz-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet, sowohl im Vergleich zu ihrem eigenen Durchschnitt als auch im Branchenvergleich.

