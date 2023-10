Allianz-Aktie: Strategische Neuausrichtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Allianz, einer der größten Versicherungskonzerne weltweit, hat bekanntgegeben, sich von ihrer 49-prozentigen Beteiligung an der CPIC Fund Management Co. Ltd. zu trennen. Damit löst das Münchner Unternehmen ein 20-jähriges Gemeinschaftsunternehmen in China auf. Der strategische Schritt ist darauf ausgerichtet, das Geschäftsfeld in China auf vollständig eigene Asset-Manager zu konzentrieren. Guotai Junan Securities, ein chinesischer Wertpapierbroker, wird die Anteile übernehmen.

Die Allianz löst ein langjähriges Joint Venture auf

Ziel ist die Fokussierung auf vollständig eigene Asset-Management-Aktivitäten

Guotai Junan Securities übernimmt den 49-prozentigen Anteil

Hintergrund und Einfluss auf die Allianz-Aktie

Dieser Entschluss steht im Einklang mit der chinesischen Regierungspolitik, ausländischen Eigentümern mehr...