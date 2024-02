Allianz Aktie: Ruhig bleiben!

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Allianz-Aktie festgestellt haben. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es ebenfalls keine signifikante Veränderung im Vergleich zum üblichen Niveau, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Allianz-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 225,49 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 249,4 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,6 Prozent entspricht, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (244,57 EUR) und vergleicht ihn mit dem letzten Schlusskurs (+1,97 Prozent), ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Allianz-Aktie in der technischen Analyse daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese basierend auf dem aktuellen Kursniveau 4,61 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (4,69 Prozent) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Allianz-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Allianz-Aktie mit einem Wert von 13,83 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 41 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 23. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Allianz kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Allianz jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allianz-Analyse.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...