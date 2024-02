Allianz Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Während der letzten Wochen hat die Allianz in den sozialen Medien vermehrt negative Kommentare erhalten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel dementsprechend in den roten Bereich, und die Aktie erhielt eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Beitragsintensität deutet darauf hin, dass das Interesse der Anleger an der Allianz abnimmt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft, da auch die Aufmerksamkeit der Anleger rückläufig ist.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Allianz bei 13,89 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 23,98. Auf Basis dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Allianz derzeit eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Allianz von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Relative Strength Index (RSI) der Allianz sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich liegt. Der 7-Tage-RSI beträgt 57,74 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 43,84, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

Zusammenfassend erhält die Allianz aufgrund der negativen Stimmung in den sozialen Medien eine "Schlecht"-Bewertung, während sie aufgrund ihrer fundamentalen Kennzahlen als "Gut" eingestuft wird. Die Dividendenpolitik wird als "Neutral" bewertet und auch in der technischen Analyse erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Allianz-Analyse vom 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Allianz jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allianz-Analyse.

Allianz: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...