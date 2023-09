Allianz-Aktie: Richtungswechsel?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Allianz-Aktie hat in der bisherigen Woche einen Rückgang von 1,7% erlebt, aber die jüngste Ankündigung des Versicherungsgiganten könnte die Investoren neu positionieren. Europas größter Versicherungskonzern Allianz hat Milliarden-Investitionen und neue Etappenziele für seinen Klimaplan vorgestellt. Angesichts der extremen Wetterereignisse des Sommers hat das Unternehmen die Dringlichkeit des Klimawandels anerkannt und plant, in den nächsten Jahren 20 Milliarden Euro in klimafreundliche Projekte zu investieren. Insbesondere will die Allianz die CO2-Emissionen in den Bereichen Kfz- und Unternehmensversicherungen reduzieren und den Umsatz aus “grünen” Geschäften steigern.

20 Milliarden Euro Investition in klimafreundliche Projekte

Fokus auf die Reduzierung von CO2-Emissionen in Kfz- und...