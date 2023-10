Allianz-Aktie: Rendite vs. Klima!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Allianz-Aktie schloss am Dienstag bei 225 EUR, was einem leichten Plus von 0,66% entspricht. Damit spiegelt der Wert des Versicherungsgiganten eine Branchendynamik wider, die sich zunehmend mit der Frage konfrontiert sieht, wie nachhaltige Investitionen in einem renditegetriebenen Umfeld umgesetzt werden können. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), gab am selben Tag in Berlin zu verstehen, dass Versicherer zwar das Volumen ihrer nachhaltigen Anlagen erhöht haben, jedoch mehr tun möchten. Doch es fehlen geeignete Projekte und passende Rahmenbedingungen.

Allianz-Aktie: Barometer für die Branche

Kapitalanlagen in Höhe von 1,9 Billionen Euro

Ambitioniertes CO2-Neutralitätsziel bis 2050

Mangel an nachhaltigen Investitionsprojekten

