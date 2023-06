- Allianz-Aktie: Potentielle Entwicklungshochs in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Elektromobilität gewinnt an Fahrt, bringt jedoch auch Schattenseiten mit sich. Eine zunehmende Gefahr von Bränden auf hoher See bereitet der Schifffahrt Sorgen, da immer mehr Elektrofahrzeuge und batteriebetriebene Güter transportiert werden. Insbesondere beim Transport von Lithium-Ionen-Akkus auf Containerschiffen und Autotransportern besteht cause for Alarm. Die neueste Studie der Allianz warnt vor diesem Trend hin zur Nachhaltigkeit und beeinflusst den Aktienkurs des Unternehmens negativ, welcher in den Unterstützungsbereich von 200 € abrutscht.

Jedoch gibt es für Anleger einen Hoffnungsschimmer: Goldman Sachs zeigt sich weiterhin optimistisch bezüglich der Allianz-Aktie, belässt ihre Einstufung bei “Buy” und legt ein Kursziel von 260 € fest. Alan Devlin, Analyst der US-Investmentbank, veröffentlichte kürzlich eine...