Allianz-Aktie: Neuerungen stehen bevor!

Der deutsche Versicherungsgigant hat heute seine neuesten finanziellen Ergebnisse präsentiert und dabei den Markt positiv überrascht. Die Allianz-Aktie notierte in einer ersten Reaktion um etwa 3 Prozent höher, was auch das Interesse führender Analysten auf sich zog. Betrachten wir nun die neuesten Analysen für eine schnelle Bewertung dieser Zahlen. In der Summe wurden fünf neue Studien vorgelegt, davon zwei mit der Einschätzung “Hold” und drei mit “Buy”.

Kursziel jetzt bei 255 Euro!

Nach Vorstellung der Finanzergebnisse hat die britische Investmentbank Barclays ihre Einstufung von „Equal Weight“ aufrecht erhalten und ein Kursziel von 225 Euro beibehalten. Claudia Gaspari von Barclays ist überzeugt, dass der Versicherer solide Zahlen geliefert hat und auch die operativen Trends zufriedenstellend sind. Daher sollten sich...